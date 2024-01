Pesquisa Global para Avaliação de Capacidade do Mar Profundo

Bem-vindo!

Español - Français - English

Convidamos oceanógrafos, cientistas marinhos, engenheiros oceânicos, legisladores e outros familiarizados com a área humana e/ou técnica de pesquisa em alto mar para concluir esta pesquisa em todos os países costeiros do mundo.

Nosso objetivo é estabelecer uma avaliação básica da capacidade técnica e humana para a ciência e exploração do mar profundo em todas as nações costeiras com águas profundas (mais de 200m) do mundo.

Seu parecer contribuirá para uma avaliação inovadora da situação atual da capacidade de pesquisa em alto mar ao redor do mundo. Os resultados da pesquisa serão disponibilizados ao público e usados para medir a mudança na capacidade do mar profundo ao longo da Década do Oceano.

Por favor, compartilhe essa pesquisa amplamente para garantir que incluamos representação do maior número de países e comunidades possível.

Data limite: 31 Dec 2021

Dúvidas? Contate [email protected]

Esta pesquisa é uma atividade da Década de Ciência dos Oceanos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Seu país

Você talvez faça parte de vários países. Por exemplo, você pode ter crescido em um país, mas agora vive e trabalha em outro, ou você pode morar e trabalhar em um país, mas fazer trabalho de campo em outro.

Esta pesquisa visa identificar a capacidade técnica e humana de um país de cada vez. Pense em qual país você pretende representar nesta pesquisa.

Se você quiser representar mais de um país/comunidade, por favor complete a pesquisa novamente para que possamos separar os dados de cada país.

*1. Qual país você gostaria de representar nesta pesquisa?

A lista suspensa inclui países costeiros. Selecione "outro" se você quiser adicionar um país, território ou comunidade indígena/nativa sem litoral.

*2. O país/nação identificado na questão anterior é…

meu país de residência principal.

meu país de origem.

o país onde faço trabalho de campo.

minha comunidade indígena ou nativa.

outro (por favor, especifique)

Sua comunidade

*3. Quais são as três questões de mar profundo mais importantes {{ Q1 }}?

Ciência básica e exploração

Pesca e aquicultura

Mineração do solo oceânico

Conservação e proteção

Arqueologia marítima e história

Petróleo e gás em alto mar

Energia renovável

Segurança

Telecomunicações

Mudança climática

Outro (por favor, especifique)

*4. Como você avalia o status da pesquisa e exploração do mar profundo (mais de 200m) {{ Q1 }}?

*5. Quais funções principais que você representa {{ Q1 }}?

Selecione até 3.

Cientista/pesquisador

Esportes aquáticos/recreação

Educação/divulgação

Indústria/investimento

Política/leis/gestão

Filantropia

Nação/comunidade em desenvolvimento

Estudante/início de carreira

Engenharia/tecnologia

Conservação/suporte público

Conhecimento tradicional

Outro (por favor, especifique)

*6. Se você realiza pesquisas de campo, em qual ambiente(s) marinho(s) você trabalha?

Em terra

Perto da costa (até 3 milhas da costa)

Na plataforma continental (~ <200 m)

Águas profundas (> 200 m)

Outro (por favor, especifique)

Nenhuma das opçōes acima

Capacidade Humana

*7. Quais universidades e/ou laboratórios de pesquisa estudam as profundezas do mar {{ Q1 }}}?

Se não houver universidades e/ou laboratórios de pesquisa que estudam o mar profundo em {{ Q1 }}, responda "NA." Por favor, use nomes completos, não acrônimos.

*8. Quais agências/ministérios governamentais estudam as profundezas do mar {{ Q1 }}?

Se não houver agências governamentais que estudem as profundezas do mar no seu país/ comunidade, responda "NA." Por favor, use nomes completos, não acrônimos

9. Existem outras organizações que lidam com questões de mar profundo {{ Q1 }}? Se sim, por favor, liste-os aqui.

Se não houver outras organizações que lidam com o mar profundo no seu país/comunidade, responda "NA." Por favor, use nomes completos, não acrônimos.

*10. Quais indústrias marítimas existem {{ Q1 }}?

Selecione todas as opções aplicáveis.

Aquicultura

Mineração das profundezas do mar

Pesca

Biotecnologia marinha

Construção marinha e/ou naval

Pesquisa e desenvolvimento marinho

Transporte marítimo

Energia oceânica renovável/eólica

Petróleo e gás em alto mar

Proteção e conservação

Segurança e vigilância

Navios

Turismo

Outro (por favor, especifique)

Nenhuma das opçōes acima

Capacidades técnicas: Embarcações

*11. O quão importante são navios/embarcações para o seu trabalho?

*12/13. A que tipos de embarcações você tem acesso para trabalhos em alto mar {{ Q1 }}?

Selecione todas as opções que se aplicam a você. Essa pergunta está duplicada por causa de um erro na pergunta #12.

Embarcaçōes de pesquisa

Embarcaçōes de pescaria

Cruzeiros

Embarcaçōes recreativas

Embarcaçōes tradicionais

Outro (por favor, especifique)

Não tenho acesso a embarcaçōes

*14. O quão bem as embarcações {{ Q1 }} atendem às suas necessidades em termos de …

Quais outros fatores afetam como as embarcações em {{ Q1 }} atendem às suas necessidades?

*15. Qual é o potencial impacto de um maior acesso às embarcações {{ Q1 }}?

Se você tivesse mais acesso a embarcações, o quanto isso impactaria em seu trabalho?

16. Há mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre embarcaçōes {{ Q1 }}?

Capacidade técnica; veículos de submersão profunda

*17. Qual a importância dos veículos de submersão profunda (veículos operados remotamente, veículos subaquáticos autônomos, submersíveis, etc...) para o seu trabalho?

*18. A quais tipos de veículos de submersão profunda você tem acesso {{ Q1 }}?

Selecione todas as opções aplicáveis.

Veículos operados remotamente (ROVs)

Veículos subaquáticos autônomos (AUVs)

Submersíveis / veículos ocupados por humanos (HOVs)

Vídeo bentônico subaquático e remoto (BRUVs)

Outro (por favor, especifique)

Nenhuma das opçōes acima

*19. Qual é a profundidade aproximada dos veículos de submersão profunda {{ Q1 }}?

Outro (por favor, especifique)

*20. O quão bem os veículos de submersão profunda {{ Q1 }} atendem bem às suas necessidades em termos de...

Quais outros fatores afetam como os veículos de submersão em seu país atendem às suas necessidades?

*21. Qual é o potencial impacto de um maior acesso a veículos de submersão profunda {{ Q1 }}?

22. Há mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre os veículos de submersão profunda {{ Q1 }}?

Capacidade Técnica: Sensores

*23. Quão importantes são os sensores de mar profundo para o seu trabalho?

*24. A quais tipos de sensores do mar profundo você tem acesso {{ Q1 }}?

CTD

Oxigênio, pH e/ou eH

Amostragem de eDNA

Imagem (estática e/ou vídeo)

Amostragem de água

Navegação / rastreamento (USBL, LBL, etc...)

Mapeamento do solo marinho (varredura lateral e/ou multifeixe)

Outro (por favor, especifique)

Nenhuma das opçōes acima

*25. O quão bem os sensores de mar profundo {{ Q1 }} atendem às suas necessidades ...

Quais outros fatores afetam o quão bem os sensores do mar profundo em seu país atendem às suas necessidades?

*26. Qual é o potencial impacto de um maior acesso aos sensores do mar profundo {{ Q1 }}?

27. Há mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre os sensores do mar profundo {{ Q1 }}?

Capacidade Técnica: Análise de Dados e Acessibilidade

*28. O quão importantes são as análises de dados e ferramentas de acesso para o seu trabalho?

*29. A quais tipos de análise de dados e ferramentas de acesso você tem acesso {{ Q1 }}?

Computação em nuvem

Ferramentas de gerenciamento de dados

Capacidade de armazenamento de dados

Ferramentas de visualização de dados

Seqüenciamento de genomas

Sistemas de informação geográfica (GIS)

Aprendizado de máquinas/inteligência artificial

Eu não sei quais ferramentas estão disponíveis

Outro (por favor, especifique)

Nenhuma das opçōes acima

*30. O quão bem a análise de dados e as ferramentas de acesso {{ Q1 }} atendem às suas necessidades em termos de...

Quais outros fatores afetam o quão bem os sensores do mar profundo em seu país atendem às suas necessidades?

*31. Qual é o potencial impacto de um maior acesso à análise de dados e ferramentas de acesso {{ Q1 }}?

32. Há mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre a análise de dados e ferramentas de acesso {{ Q1 }}?

Oportunidades e desafios

*33. Quais são os 3 principais desafios para a ciência e exploração do mar profundo {{ Q1 }}?

Financiamento

Acesso a ferramentas de dados

Acesso a embarcações

Escalabilidade de tecnologias

Acesso a veículos de submersão profunda

Capacidade humana/conhecimento para fazer pesquisas nas profundezas do mar

Acesso a sensores de mar profundo

Falta de contato com outros pesquisadores do mar profundo

Outro (por favor, especifique)

* 34. O que te deixa mais animado em relação aos próximos 5-10 anos da ciência e exploração das profundezas do mar {{ Q1 }}?

Tecnologia que pode ir mais fundo

Melhor acesso a dados de acesso e ferramentas de análise

Tecnologias de coleta de dados menos caras

Oportunidades de treinamento

Tecnologias de coleta de dados melhores/mais precisas

Networking/conexão com outras pessoas

Plataformas e sensores escaláveis

Outro (por favor, especifique)

Informaçōes para contato

35. Qual é o seu nome?

36. Qual é a sua afiliação?

37. Qual é o seu endereço de e-mail?

* 38. Você gostaria de ser adicionado ao endereço de e-mail da Ocean Discovery League para receber notificações dos resultados da pesquisa?

Sim

Não

Demografia

As perguntas a seguir são para fins demográficos, para garantir que estejamos alcançando o público mais diverso possível. Suas respostas serão anônimas e não identificarão você/seu nome na análise e relatório final.

*39. Qual a sua idade?

Menos de 18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

*40. Qual é o seu país de residência principal?

A lista suspensa inclui países costeiros. Selecione "outro" se quiser adicionar uma nação sem litoral ou indígena/nativa.

*41. Você se identifica com qual gênero?

Agênero

Feminino

Gênero fluido

Masculino

Não binário

Prefiro não me descrever

Prefiro não responder

*42. Qual o seu grau ou nível de educação?

Ensino médio incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto

Ensino superior completo

Pós-graduação incompleta

Mestrado

Doutorado

Ensino técnico

Prefiro não responder

Outro (por favor, especifique)

*43. Qual é o setor organizacional de sua afiliação?

Acadêmico

Governamental

Indústria

Sem fins lucrativos

ONG

Filantropia

Outro (por favor, especifique)

Obrigada!

Para completar suas respostas, clique em "Concluído" abaixo

Sinceros agradecimentos pela sua contribuição. Apreciamos seu tempo, experiência e dedicação para tornar as profundezas do mar mais acessíveis a todos.

Se você quiser responder à pesquisa novamente para outro país, recarregue a página após clicar em "Concluído."