Étude Mondiale pour l’Évaluation des Capacités en Eau Profonde

Bienvenue!

Español - English - Português

Nous invitons les océanographes, les scientifiques marins (océanologues), les ingénieurs océaniques, les preneurs de décision et toutes autres personnes qui connaissent bien les capacités humaines et/ou techniques de recherche en eau profonde résidant et/ou travaillant dans les pays côtiers du monde à effectuer cette étude.

Notre objectif est d’établir une évaluation de base de la capacité technique et humaine pour la science et l’exploration des profondeurs marines dans chaque pays côtier qui a des eaux profondes (plus de 200 m de profondeur, quelle que soit la juridiction) dans le monde.

Votre participation contribuera à une évaluation novatrice de l’état actuel de la capacité de recherche en eau profonde dans le monde. Les résultats de l’étude seront rendus publics et serviront à mesurer l’évolution de la capacité des fonds marins tout au long de la Décennie des océans.

N’hésitez pas à partager le plus largement possible cette enquête afin d’inclure autant de pays et de communautés que possible.

Date limite: 31 Dec 2021

Des questions ? Contactez [email protected]

Cette étude est une activité de la Décennie des Nations Unies (ONU) pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030)

Votre pays

Vous pouvez faire partie de plusieurs pays. Par exemple, vous avez peut-être grandi dans un pays, mais vous vivez et travaillez maintenant dans un autre. Ou vous pourriez vivre et travailler dans l’un, et faire du travail sur le terrain dans un autre.

Cette enquête vise à identifier les capacités techniques et humaines d’un seul pays à la fois. Quel pays pensez-vous représenter pour cette enquête.

Si vous souhaitez représenter plusieurs pays/communautés, veuillez remplir à nouveau l’enquête afin que nous puissions conserver les données pour chacun.

*1. Quel pays aimeriez-vous représenter pour cette enquête?

Le menu déroulant inclut les pays côtiers. Sélectionnez "autre" si vous souhaitez ajouter un pays, un territoire ou une communauté autochtone sans littoral.

*2. Le pays ou la nation identifié dans la question précédente est...

mon pays de résidence principale.

mon pays d’origine.

le pays où je travaille sur le terrain.

ma communauté autochtone.

Autre (veuillez préciser)

Votre communauté

*3. Quels sont les 3 problèmes les plus importants en eau profonde {{ Q1 }}?

Sciences fondamentales et exploration

Pétrole et gaz extracôtiers

Pêche et aquaculture

Énergie renouvelable

Exploitation minière des fonds marins

Sûreté et sécurité

Conservation et protection

Télécommunications

Archéologie maritime et histoire

Changement climatique

Autres (veuillez préciser)

*5. Quels sont les rôles principaux que vous représentez dans {{ Q1 }}?

Veuillez sélectionner au maximum 3 réponses.

Scientifique/chercheur

Activités aquatiques et récréatives

Éducation et sensibilisation

Industrie/Investissement

Politique/Droit/Gestion

Philanthropie

Pays/collectivité en développement

Étudiant/début de carrière académique

Ingénierie/technologie

Conservation et défense des intérêts/droits

Savoirs traditionnels

Autre (veuillez préciser)

*6. Si vous effectuez des recherches sur le terrain, dans quel(s) milieu(s) marin(s) travaillez-vous?

Côtière

Littoral (à moins de 3 milles de la côte)

Sur le plateau continental (~<200 m)

Eau profonde (>200 m)

Autre (veuillez préciser)

Rien qui précède

Capacité humaine

*7. Quelle(s) université(s) et/ou quel(s) laboratoire(s) de recherche étudie(nt) les eaux profondes {{ Q1 }}}?

S’il n’y a pas d’université et/ou de laboratoire de recherche qui étudie les eaux profondes {{ Q1 }}, veuillez entrer "NA." Veuillez utiliser des noms complets, et non des acronymes.

*8. Quels organismes/ministères gouvernementaux étudient les eaux profondes {{ Q1 }}?

S’il n’y a pas d’organisme gouvernemental qui étudie les eaux profondes de votre pays ou de votre communauté, inscrivez "NA." Veuillez utiliser des noms complets, et non des acronymes.

9. Y a-t-il d’autres organisations qui traitent des questions relatives aux eaux profondes {{ Q1 }}? Dans l’affirmative, veuillez les énumérer.

S’il n’y a pas d’autre organisation qui s’occupe des eaux profondes dans votre pays/communauté, inscrivez "NA." Veuillez utiliser des noms complets, et non des acronymes.

*10. Quelle industrie maritime existe {{ Q1 }}?

Sélectionnez toutes les options qui s’appliquent.

Énergie océanique renouvelable/éolienne

Exploitation minière en eau profonde

Pétrole et gaz extracôtiers

Pêches

Protection et conservation

Biotechnologies marines

Sécurité et surveillance

Construction maritime et/ou construction navale

Livraison

R-D maritime

Tourisme

Transport maritime

Autre (veuillez préciser)

Rien qui précède

Capacité technique : Navires

*11. Quelle est l’importance des bateaux/navires pour votre travail?

*12/13. À quel type de navire avez-vous accès pour le travail en eau profonde {{ Q1 }}?

Veuillez sélectionner tout ce qui s’applique.

Navires de recherche

Navires de pêche

Navires de croisière

Bateaux de plaisance

Navires traditionels

Autre (veuillez préciser)

Je n’ai pas accès à un navire

Il s’agit d’une question en double car #12 était à choix unique (par erreur).

*14. Dans quelle mesure les navires {{ Q1 }} répondent-ils à vos besoins en termes de...

Quels sont les autres facteurs qui influencent en quelle mesure les navires {{ Q1 }} répondent à vos besoins?

*15. Quel est l’impact potentiel d’un accès accru aux véhicules?

Si vous aviez plus accès aux navires, quel en serait l’impact sur votre travail?

16. Y-a-t-il quelque chose d’autre que vous aimeriez partager sur les navires {{ Q1 }}?

Capacité technique: Véhicules de submersion profonde

*17. Quelle est l’importance des véhicules de submersion profonde (véhicules télécommandés, véhicules autonomes, submersibles, etc.) pour votre travail?

*18. À quels types de véhicules de submersion profonde avez-vous accès {{ Q1 }}?

Cochez toutes les cases qui s’appliquent.

Véhicules sous-marin télécommandés (ROV)

Robots autonomes sous-marin (AUVs)

Submersibles/occupés par des humains

Vidéo sous-marine à distance d'atterrisseurs/benthiques (BRUVs)

Dériveurs

Traîneaux de remorquage

Autre (veuillez préciser)

Rien qui précède

Aucun des éléments ci-dessus

*19. Quel est approximativement l’intervalle de profondeur des véhicules de submersion profonde {{ Q1 }}?

Autre (veuillez préciser)

*20. Dans quelle mesure les véhicules de submersion profonde {{ Q1 }} répondent-ils à vos besoins en termes de...

Quels sont les autres facteurs qui influencent à quel point les capteurs pour eau profonde dans votre pays répondent à vos besoins?

*21. Quel serait l’impact d’un meilleur accès aux véhicules de submersion profonde {{ Q1 }}?

22. Y a-t-il quelque chose d’autre que vous aimeriez partager à propos des véhicules de submersion profonde {{ Q1 }}?

Capacité Technique: Capteurs

*23. Quelle est l’importance des capteurs pour eau profonde dans votre travail?

*24. À quels types de capteurs pour eau profonde avez-vous accès {{ Q1 }}?

Sonde CTD (mesure conductivité, température et profondeur)

Échantillonnage d’eau

Oxygène, pH et/ou Eh

Navigation/localisation (Système de télé-localisation USBL ou LBL, etc.)

Échantillonnage de l’ADN environnemental (ADNe)

Cartographie des fonds marins (sonar à balayage latéral et/ou multifaisceaux)

Imagerie (fixe et/ou vidéo)

Autre (veuillez préciser)

Rien qui précède

*25. Dans quelle mesure les capteurs pour eau profonde {{ Q1 }} répondent-ils à vos besoins en termes de...

Quels sont les autres facteurs qui influencent à quel point les capteurs pour eau profonde dans votre pays répondent à vos besoins?

*26. Quel serait l’impact d’un meilleur accès à des capteurs pour eau profonde {{ Q1 }}?

27. Y a-t-il quelque chose d’autre que vous aimeriez partager sur les capteurs pour eau profonde {{ Q1 }}?

Capacité Technique: Accessibilité et analyse des données

*28. Est-ce que les moyens pour accéder aux données et les analyser sont importants dans votre travail?

*29. À quels types de méthodes pour accéder aux données et les analyser avez-vous accès {{ Q1 }}?

Informatique en nuage, ou infonuagique

Outils de gestion des données

Capacité de stockage des données

Outils de visualisation des données

Séquençage génomique

Systèmes d’information géographique (SIG)

Apprentissage automatique/intelligence artificielle

Je ne sais pas quels sont les outils disponibles

Autre (veuillez préciser)

Rien qui précède

*30. A quel point les moyens pour accéder aux données et les analyser {{ Q1 }} répondent-ils à vos besoins en termes de…

Quels sont les autres facteurs qui influencent l’accessibilité aux données et leur analyse pour répondre à vos besoins?

*31. Quel serait l’impact d’un meilleur accès à des capteurs pour eau profonde {{ Q1 }}?

32. Y a-t-il quelque chose d’autre que vous aimeriez partager sur les moyens pour accéder aux données et les analyser {{ Q1 }}?

Opportunités et Défis

*33. Quels sont les 3 principaux défis pour la recherche et l’exploration des eaux profondes {{ Q1 }}?

Accès aux outils d’analyse des données

Accès aux vaisseaux et navires

Évolutivité des technologies

Accès aux véhicules de submersion profonde

Capacité humaine et connaissances nécessaires pour faire de la recherche en eau profonde

Accès aux capteurs pour eau profonde

Manque de liens avec d’autres chercheurs travaillant en eau profonde

Financement

Autre (veuillez préciser)

* 34. Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus pour les 5 à 10 prochaines années dans la recherche et l’exploration des eaux profondes {{ Q1 }}?

Une technologie qui peut aller plus profond

Technologies de collecte de données moins coûteuses

Technologies de collecte de données plus performantes et précises

Plates-formes et capteurs qui peuvent évoluer et être mis en œuvre à plus grande échelle

Meilleurs accès aux données et outils d’analyse

Opportunités de formation

Réseau/connexion avec d’autres dans ce domaine

Autre (veuillez préciser)

35. Quel est votre nom?

36. Quelle est votre affiliation?

37. Quelle est votre adresse e-mail?

* 38. Souhaitez-vous être ajouté à l’adresse e-mail de l’Ocean Discovery League (ODL) pour recevoir des notifications sur les résultats de l’enquête?

Oui

Non

Démographie

Les questions suivantes sont à des fins démographiques pour s’assurer que nous atteignons le public le plus diversifié possible. Vos réponses sont rendues anonymes et ne seront pas identifiées à votre nom dans l’analyse finale, ni dans le rapport.

*39. Quel est votre âge?

Moins de 18 ans

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

*40. Quel est votre pays de résidence principale?

La liste déroulante inclut les pays côtiers. Sélectionnez "autre" si vous souhaitez ajouter une nation sans littoral ou autochtone

*41. A quel genre vous identifiez-vous?

Agender

Féminin

Genre fluide

Masculin

Non binaire

Je préfère me décrire

Je préfère ne pas répondre

*42. Quel est le plus haut diplôme que vous avez obtenu ou niveau de scolarité que vous avez atteint?

Un certain niveau d’enseignement secondaire/Collège

Enseignement secondaire/Lycée

Baccalauréat universitaire

Etudes supérieures/universitaires

Bachelier universitaire/License

Doctorat

Enseignement professionnel

Je préfère ne pas répondre

Autre (veuillez préciser)

*43. Quel est le secteur de votre affiliation?

Milieu universitaire

Gouvernemental

Industriel

Organisme à but non lucratif

Agence non gouvernementale [ONG]

Philanthropie

Autre (veuillez préciser)

Merci!

Pour finaliser votre réponse, veuillez cliquer sur "Terminé" ci-dessous

Nous vous remercions sincèrement pour votre participation. Nous apprécions le temps, l’expertise et le dévouement que vous consacrez à rendre l’exploration des eaux profondes plus accessible à tous.

Si vous souhaitez remplir à nouveau l’enquête pour un autre pays/une autre communauté, veuillez revenir à l’enquête après avoir cliqué sur “Terminé.”